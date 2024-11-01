edición general
Un tiburón aparece donde se creía que no existía

Investigadores captaron en cámara por primera vez a un tiburón dormilón en el océano Antártico, a casi 500 metros de profundidad, en una zona donde nunca antes se había visto un ejemplar.

#1 cocococo
¿Dónde está la noticia? Creía que habían encontrado un tiburón dentro del cráter del volcán Tajogaite.
