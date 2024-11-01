·
Un tiburón aparece donde se creía que no existía
Investigadores captaron en cámara por primera vez a un tiburón dormilón en el océano Antártico, a casi 500 metros de profundidad, en una zona donde nunca antes se había visto un ejemplar.
etiquetas
:
tiburón
,
dormilón
,
antártico
,
inexistente
1
0
0
K
10
ciencia
#1
cocococo
¿Dónde está la noticia? Creía que habían encontrado un tiburón dentro del cráter del volcán Tajogaite.
0
K
6
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
