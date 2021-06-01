edición general
1 meneos
14 clics

This is Water de Foster Wallace con subtítulos en español  

Este discurso o ensayo fue leído originalmente en la ceremonia de graduación para la generación de 2005 en la Universidad de Keyton.

| etiquetas: esto es agua , david foster wallace , discurso , filosofía
1 0 0 K 15 cultura
1 comentarios
1 0 0 K 15 cultura
NubisMusic #1 NubisMusic
De vez en cuando viene bien recordar o releer este discurso de Wallace.

Dejo también un enlace con el texto:

circulodepoesia.com/2021/06/esto-es-agua-texto-de-david-foster-wallace
0 K 15

menéame