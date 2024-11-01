Themis se encuentra en la plataforma de lanzamiento, completamente ensamblada [eng]

El primer modelo del lanzador de cohetes reutilizables Themis de la Agencia Espacial Europea (ESA) se encuentra en su plataforma de lanzamiento en Kiruna, Suecia.

Themis está investigando tecnologías para demostrar la recuperación y reutilización de etapas de cohetes. El primer modelo de vehículo, llamado T1H por Themis-1 engine-Hop, llegó al Centro Espacial Esrange durante el verano, con los soportes de aterrizaje enviadas por separado. Las patas ya están instaladas y el T1H se alza imponente.