‘The Rocky Horror Picture Show’: el travesti del espacio exterior

La celebración de Halloween supone la oportunidad de regresar a la Casa Frankenstein tomada por el científico travesti Frank-N-Furter y su tropa. Un año más, en distintas partes del globo, un público idólatra y entregado, arreglado con purpurinas y vestidos estrafalarios de colores llamativos, llevará a cabo los desenfrenados rituales determinados por el musical de horror del artista Richard O’Brien ‘The Rocky Horror Show’.
| etiquetas: 50 aniversario , the rocky horror picture show
Así, los escenarios de València, Barcelona, Manchester, Milán, Nueva York o París cantarán y bailarán, otra vez, en la noche del Truco o Trato, unos números transgresores y sorprendentes imaginados hace cinco décadas.