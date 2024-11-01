edición general
8 meneos
49 clics
‘The Rocky Horror Picture Show’: el travesti del espacio exterior

‘The Rocky Horror Picture Show’: el travesti del espacio exterior

La celebración de Halloween supone la oportunidad de regresar a la Casa Frankenstein tomada por el científico travesti Frank-N-Furter y su tropa. Un año más, en distintas partes del globo, un público idólatra y entregado, arreglado con purpurinas y vestidos estrafalarios de colores llamativos, llevará a cabo los desenfrenados rituales determinados por el musical de horror del artista Richard O’Brien ‘The Rocky Horror Show’.

| etiquetas: 50 aniversario , the rocky horror picture show
6 2 0 K 91 cultura
7 comentarios
6 2 0 K 91 cultura
frg #4 frg
#3 ¿Y lo de truco que es? A mi me suena a pedrasta enseñando el nabo.
1 K 32
#7 Robe7064
#4 Todo es posible, pero supongo que se esperan travesuras más amables, como lanzar huevos podridos...
0 K 9
pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos
Que suerte el que pueda asistir!!!

Así, los escenarios de València, Barcelona, Manchester, Milán, Nueva York o París cantarán y bailarán, otra vez, en la noche del Truco o Trato, unos números transgresores y sorprendentes imaginados hace cinco décadas.
1 K 31
#3 Robe7064
#1 Truco o Dulce ;)
0 K 9
Deckardio #6 Deckardio
Grande Tim al Curry
0 K 18
Magog #2 Magog
Bah! Solo es una pelicula sobre un dulce travesí de la transexual transilvania

;)
0 K 11
djfrik #5 djfrik
#2 -me gusto mas el libro :troll:
0 K 9

menéame