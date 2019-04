The Prodigy: Electrónica y rabia que hizo historia

The Prodigy hoy es recordada con una banda clave en la línea temporal de la electrónica, pero en su día, la imagen que se tenía de ella no era la misma. En sus primeros años fueron una banda surgida en las profundidades del hardcore techno que generó bastante rechazo por una parte importante de la prensa musical. Su álbum Fat of The Land acabó siendo uno de los álbumes más importantes de los '90 y de la historia de la electrónica, el cual hoy es recordado como una obra maestra y un disco mucho más complejo de lo que pueda parecer.