edición general
7 meneos
102 clics
The Oatmeal: Hablemos del arte hecho con IA [ENG]

The Oatmeal: Hablemos del arte hecho con IA [ENG]

Matthew Inman (The Oatmeal) sobre el arte generado por inteligencia artificial, en la que explora con humor las dudas sobre la originalidad, la creatividad y el papel del artista humano frente a las máquinas.

| etiquetas: comic , ia , arte , dibujo
6 1 0 K 75 tecnología
2 comentarios
6 1 0 K 75 tecnología
ELON.2028 #1 ELON.2028 *
"Pregnant Mario lactating Jamba juice all over Blanka from Street Fighter. Generate image." xD xD ... {0x1f610} {0x1f610} {0x1f610} {0x1f612}
1 K 29
ELON.2028 #2 ELON.2028
Debería imponerse estrategias o convenciones para que cualquier contenido generado por IA llevara una etiqueta en algún lugar que alertara al consumidor... algo así como los «aromas artificiales» que se indican en los productos alimenticios.

Pensaba que la automatización nos daría más tiempo para dedicarnos a cosas como el arte, la escritura, la música, etc. En cambio, las máquinas ya están tomando (y degradando ) lo mejor de ser humano mientras nosotros seguimos siendo explotados. Perfecto.
1 K 21

menéame