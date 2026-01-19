Testimonio del accidente de Adamuz

#1: «Lo siento, si quereis catalogarlo de sensacionalista lo comprendo pero me ha parecido una reacción muy humana y me ha dado una profunda tristeza.
Al ser un short no puedo subirlo de otro modo. Siento si no lo consideráis apropiado.»
#7: «#6 , #4 tiene razón, lo único que hay que hacer es buscar a quién tiene que pagar, que no tiene porqué ser un ministro ni un presidente sino alguien en la contrata que renovó las vías o en la empresa que hace el mantenimiento a los trenes o vaya usted a saber, igual un ministro.
Lo importante es que se investigue bien, no como con el Alvia y que esta tragedia sirva para reforzar la seguridad y evitar otras.»