Tesla se enfrenta al escepticismo de la UE sobre su tecnología de conducción autónoma [ENG]

La tecnología “FSD (Supervisado)” de Tesla recibió el visto bueno del regulador de carreteras neerlandés RDW en abril. Ahora, el RDW está buscando la aprobación de la UE para el FSD, con una audiencia clave del comité prevista para el martes. “Esperamos ser aprobados en muchos otros países”, dijo Musk a los analistas en una conferencia el 22 de abril, añadiendo que Tesla buscaría después la aprobación para robotaxis sin conductor en Europa. Tesla se juega mucho con la aprobación del FSD en Europa, donde intenta recuperar cuota de mercado.