Terrible agresión sexual de un okupa a una chica de 15 años en Huelva: "La obligó a entrar a punta de navaja y la violó"

La menor se encontraba con una amiga en un parque de la zona. Tras la denuncia de la familia de la menor ante la Policía Nacional, el hombre fue detenido y se encuentra provisionalmente en prisión. La zona, en Huelva capital, es muy conflictiva y se han producido en la zonas varias reyertas. Hace unos meses, tres hombres fueron detenidos como responsablers de una pelea que se saldó con dos personas heridas por arma blanca. Fue precisamente en la calle Málaga, lugar donde se produjo la supuesta agresión sexual. Los tres detenidos eran varones de

rogerius #5 rogerius *
Un macho, violador y desaprensivo. Quizá pelirrojo y patizambo.

Ah, no, lo que resulta que le caracteriza sobre todas las cosas para la razónpuntoes es que era ocupa.
platypu #6 platypu
#5 Tambien podian haber puesto que era marroqui pero no lo han dicho, busca otra excusa para blanquear una violacion
rogerius #7 rogerius *
#6 ¿Dónde dice que lo era? ¿De dónde lo sacas? Fuentes, fuentes.

¿Decir que era un violador es blanquear una violación? Anda a echarte tu mierda a ti mismo. No a mí.
platypu #8 platypu
#7 La propia vecina okupa lo dice en el video
rogerius #9 rogerius
#8 ¿Y qué dice el atestado policial?
#13 alfinal
#9 El atestado policial ni dice que era okupa ni dice que era dentista.
#11 Klamp
#6 la razón, ese periódico woke que oculta las cosas que no le interesan al psoe
mahuer #12 mahuer
#5 pues entonces debería haber llevado un cinturón de castidad de securitad direct antiocupas.
platypu #4 platypu *
menos de 5 minutos ha tardado el equipo de votacion sincronizada

Casualmente siempre intentan ocultar todos los delitos como cerdojusticiero con esta  media
Anfiarao #10 Anfiarao
#4 eh que faltaba yo!

Muy sincronizados no estamos :troll:
Macadam #14 Macadam
#10 11 minutos más tarde que tú llego yo :-D
Desde que cambié el casio por un suizo nunca llego a tiempo
#2 Kuruñes3.0
Ella vino voluntariamente, una historia perfectamente creible.
Esos putos narcopisos ocupados son una lacra, salfumán y mano dura ya.
platypu #1 platypu
Aqui habla una vecina del bloque sobre el detenido

www.telecinco.es/noticias/sociedad/20250814/vecina-okupa-detenido-viol
#3 alfinal
#1 No sé por qué en el titular dice que es okupa y no dice otras cosas, como por ejemplo lo que dice ese enlace: que es marroquí.
