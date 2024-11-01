edición general
3 meneos
77 clics
“¿Por qué tengo alergia ahora si nunca me ha dado?”: La alergóloga Isabel Fernández de Alba explica el aumento de casos en adultos

“¿Por qué tengo alergia ahora si nunca me ha dado?”: La alergóloga Isabel Fernández de Alba explica el aumento de casos en adultos

La doctora aclara por qué nuestro entorno nos puede estar volviendo más alérgicos que nunca.

| etiquetas: alergia , este año viene fuerte , ojo a los sintomas , cuidaos mucho
3 0 0 K 38 ciencia
1 comentarios
3 0 0 K 38 ciencia
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Es lo mismo que pienso de Pablo Iglesias :troll:
0 K 8

menéame