Las temperaturas del mar Mediterráneo se han disparado: dos boyas españolas han superado los 30 ºC

Las temperaturas del mar Mediterráneo se han disparado: dos boyas españolas han superado los 30 ºC  

Una nueva y vigorosa ola de calor marina está en curso en el Mediterráneo, con valores de hasta 31 ºC medidos a 3 metros de profundidad en una boya española. La situación podría agravarse en los próximos días.

NPCmasacrado #3 NPCmasacrado
Bienvenidos al nuevo clima. O te mueres de calor, o te mueres ahogado mientras los presidentes de las comunidades están de fiesta.
#5 bartolin
#3 fallando, que son personas amantes de la familia tradicional
luspagnolu #7 luspagnolu
#3 El nuevo clima, la nueva normalidad: lo anómalo se hace cotidiano. Lo triste es que deberíamos estar en manos de gente realmente preparada, convencida de que el cambio climático indigente existe y estamos en manos de indigentes mentales, carentes de cualquier tipo de ética.
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Esto son 800 litros sobre València en unas semanas, como el año pasado. A moverlo, difundid, que lo sepa todo el mundo :roll:
J.P.S. #2 J.P.S.
#1 en realidad toda la costa mediterránea desde Málaga hasta Girona está en peligro este otoño.
ansiet #6 ansiet
Mazón HDP, ve reservando mesa en el ventorro machote.
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#11 Y dar paso libre al amigo narco también, es cosa de.......... sorpresa el PP
#15 Madmaxi
Fiestuki pa noviembre...
alcama #4 alcama *
¿A quien hay que votar para que no haya DANAs? Entiendo que si votas al PSOE el dinero va para putas , pero no habrá DANAs {0x1f603}
Shuquel #8 Shuquel
#4 Las DANAS son inevitables, pero los ineptos como Mazón sí son evitables.
alcama #11 alcama
#8 ¿Y gastar el dinero público en putas , aka, sobrinas, es evitable?
hormiga_cartonera #9 hormiga_cartonera *
#4 y este, queridos amigos, es el nivel intelectual y crítico del votante medio de la derecha. Arriba España :clap:
Abcdefghijklm #10 Abcdefghijklm
#4 pero tú te crees las tonterías que dices?
#12 juanac
#4 A quien tome medidas:
1. Por mitigar el cambio climático
2. Por mitigar las consecuencias/efectos del mismo

Por ejemplo, a quien no dé nuevas licencias urbanísticas en zonas inundables. O a quien plante árboles. O a quien plantee infraestructuras para que las gotas frías que lleguen no serán tan caras.
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#4 El del Pp para Narcos y liquidar abuelos en residencias
