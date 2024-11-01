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El tema de la semana es: "No hay tema"
...pues tampoco hay relato
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#2
ContinuumST
¿No hay tema es tema libre? Jod, podríamos proponer tema por aquí nosotros... aunque ahora que lo pienso, cuatro meneantes, ocho opiniones.
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#1
ombresaco
Después de la ardua tarea de escribirlo, pero antes de enviarlo, se me ocurrieron un par de ideas, pero preferí dejarme llevar por mi primer instinto
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#3
born
mis dieses
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#4
troglodoto
aqui no pero en casa si tengo tema, ya veras como relatas
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4
comentarios)
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