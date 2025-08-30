edición general
Tellado asegura que las comunidades del PP han puesto "más medios" que el Gobierno para los incendios

El secretario general del PP, Miguel Tellado, considera que "los datos no mienten" y las comunidades gobernadas por su partido han puesto "el doble de efectivos y más medios que el Gobierno central para apagar los incendios de este verano". Con este mensaje en X, Tellado ha criticado la gestión del Ejecutivo y ha respondido al ministro de Transportes Óscar Puente, que acusó a los presidentes autonómicos del PP de elusión de responsabilidades: "gente que durante el invierno no hace nada y que cuando la cosa se desmadra dice: que venga uno del...

Comentarios destacados:      
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Los datos no mienten, el que miente descaradamente es el, como suele hacer de continuo.
10 K 135
enochmm #5 enochmm
Es que tendría cojones que fuera al revés cuando la competencia es autonómica.
6 K 66
#11 Marisadoro
#5 La competencia es autonómica incluso en Asturias, que no es del PP sr. Mellado.
0 K 12
#6 Albarkas
El lunes saldrá Intxaurrondo con datos y éste gañán quedará por enésima vez como un mentiroso y un manipulador. Y entonces el montón de besugos la atacarán por decir la verdad en lugar de pedir la dimisión del mentiroso.
3 K 41
capitan__nemo #7 capitan__nemo
Como es principalmente su competencia autonomica, es normal. Suma ademas todas las autonomias y es logico.
Las autonomias tambien gastan mas en sanidad que el gobierno central porque es una competencia autonomica.

Las comunidades del pp y vox podrian haber gastado mas si no hubiesen reducido los impuestos a los millonarios, patrimonio, herencias, ...
2 K 40
pitercio #4 pitercio
Han puesto toneladas de morro.
2 K 34
Laro__ #10 Laro__
"Hay que ser muy idiota o estar muy desinformado para creer al PP de Tullido"
1 K 24
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Yo sí te creo, shurmano.
1 K 23
pepel #3 pepel
Eso es lo que cada uno tenían que hacer. Ahora veremos si ha sido verdad.
0 K 18
#8 Leon_Bocanegra
Y por qué iba a ser al contrario? si las competencias son de las comunidades
0 K 11
ayatolah #9 ayatolah
Dice que el doble, y poco me parece.
Como no puede ser de otra manera, para eso las CCAA tienen esa competencia, mientras que el estado solo tiene la atribución de respaldo.
0 K 10

