Tellado asegura que las comunidades del PP han puesto "más medios" que el Gobierno para los incendios

El secretario general del PP, Miguel Tellado, considera que "los datos no mienten" y las comunidades gobernadas por su partido han puesto "el doble de efectivos y más medios que el Gobierno central para apagar los incendios de este verano". Con este mensaje en X, Tellado ha criticado la gestión del Ejecutivo y ha respondido al ministro de Transportes Óscar Puente, que acusó a los presidentes autonómicos del PP de elusión de responsabilidades: "gente que durante el invierno no hace nada y que cuando la cosa se desmadra dice: que venga uno del...
| etiquetas: tellado , comunidades del pp , mas medios incendios , que gobierno
Las autonomias tambien gastan mas en sanidad que el gobierno central porque es una competencia autonomica.
Las comunidades del pp y vox podrian haber gastado mas si no hubiesen reducido los impuestos a los millonarios, patrimonio, herencias, ...
Como no puede ser de otra manera, para eso las CCAA tienen esa competencia, mientras que el estado solo tiene la atribución de respaldo.