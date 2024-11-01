Tecnología extraterrestre e IA. El "vibe coding"

Tengo familiares y conocidos que cuando sale el tema, afirman que Estados Unidos tiene varias naves extraterrestres capturadas desde hace décadas y que sus científicos están descubriendo esa tecnología extraterrestre. Así que hago una simple pregunta: ¿Y en qué tecnología militar o científica están usando esos conocimientos extraídos de esas naves? Porque si fuese así, si tuvieran super-armas, hacía rato habrían vencido en un parpadeo en todas las guerras que se habrían metido, habrían tumbado gobiernos incómodos en un suspiro, China/Rusia/Irán/Venezuela/Cuba/ país_que_no_se_arrodille serían muy fácilmente vencidos. Nada de eso pasa, luego la tal tecnología extraterrestre no existe (casi se puede afirmar con certeza) o no han podido descifrarla (décadas del dinero público tirado a la basura).

Sucede igual con las promesas (exageradas) del "vibe coding", leo de muchos que ya no es necesario programar, que las líneas de código han perdido valor, ahora los desarrolladores de software deben obligatoriamente reinventarse o quedar como dinosaurios exhibidos en un museo paleontológico. Y como sucede con la tecnología extraterrestre, esto genera no una sino varias preguntas incómodas:

¿Para qué generar código en un lenguaje de programación existente? Generen de una vez en lenguaje máquina extremadamente optimizado según el procesador.

¿Cuándo sale el parche final y definitivo de Windows que lo haga extremadamente fluido, seguro, visualmente coherente y fácil de usar?

¿Para que OpenAI/Google/Meta/Microsoft se dedican a vender a su super chachi perfecto desarrollador de software cuando deberían volverlo secreto industrial y generar con este, millones de software distintos aplicados a la empresa, al hogar y al entretenimiento? Un prompt como "quiero que hagas un software de tipo web que administre un aeropuerto" y listo, a hacer caja vendiendo esa solución en todos los aeropuertos. Algunos dirán que ese prompt no es adecuado, ¿Cómo que no? La IA sabe que estoy hablando de un aeropuerto y hay millones de sitios que hablan de los aeropuertos y su funcionamiento, así que la IA está bien entrenada para saber que es un aeropuerto y como funciona ... el tiempo para generar el software de gestión debería ser de un parpadeo.

¿Por qué no generan el codec definitivo para comprimir vídeo, sonido e imagen? Con sólo los derechos y patentes del algoritmo generado ya sería un ejemplo de como recaudar mucho dinero con la IA y así calmar a los cada vez mas nerviosos inversionistas.

¿Por qué no generar el GTA VI, VII, VIII, .....? Las solas ventas de estos juegos ya serviría para cubrir las cada vez más grandes inversiones en centros de datos.

La IA en generación de software, la veo como el genio de la lámpara que alardea o presume de su poder infinito pero está irónicamente atrapado en una lámpara de aceite.