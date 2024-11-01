Tamames, candidato de Vox en la moción de censura contra Sánchez, enmienda la agenda antiinmigratoria de Abascal

En un intercambio con el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla, Tamames ha cuestionado directamente dos de los ejes más recurrentes del relato político de Vox: la idea de que “España se rompe” y la asociación entre inmigración y deterioro del empleo. “Es una muestra de ignorancia y de mal pensamiento”, ha afirmado, al referirse a la tesis de que la población extranjera perjudica el mercado laboral. Frente a ese planteamiento, ha defendido que los cerca de cuatro millones de inmigrantes que residen y trabajan en España cumplen una función