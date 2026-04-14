Susto en la Estación del Nord de València: Detenido por abandonar una mochila y huir corriendo tras ponerse a gritar

Agentes de la Policía Nacional detuvieron este domingo a un hombre de origen magrebí acusado de un delito de desórdenes públicos por hacer saltar todas las alarmas después de abandonar una mochila en plena Estación del Norte de València y huir corriendo. Lo hizo, además, justo después de ponerse a gritar frases en su idioma, lo que puso en alerta al personal de la estación, que llegó a sospechar que el sospechoso estuviera intentando cometer algún tipo de atentado y que temió que la mochila pudiera contener algún tipo de explosivo.