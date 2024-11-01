El sur de EE.UU., más húmedo y cálido, tiene un problema de salud pública: el moho  

El fantasma del moho persigue a Regina. Ha encontrado moho en el armario de la ropa, detrás del refrigerador, y alrededor de la tina de baño durante los últimos dos años. Fue después de que la máquina lavaplatos inundara su apartamento de Asheville, Carolina del Norte. El problema se agravó después del huracán Helene. El agua de lluvia ingresó en el dormitorio de su hijo en el tercer piso, en los Apartamentos Evergreen Ridge, y deformaron la pared.