El sur de EE.UU., más húmedo y cálido, tiene un problema de salud pública: el moho

El fantasma del moho persigue a Regina. Ha encontrado moho en el armario de la ropa, detrás del refrigerador, y alrededor de la tina de baño durante los últimos dos años. Fue después de que la máquina lavaplatos inundara su apartamento de Asheville, Carolina del Norte. El problema se agravó después del huracán Helene. El agua de lluvia ingresó en el dormitorio de su hijo en el tercer piso, en los Apartamentos Evergreen Ridge, y deformaron la pared.

Lo que tienen es un problema en los materiales de construcción. A bote pronto se me ocurre Andalucía, el levante o Canarias como similes cercanos y no existen esos problemas.
#1

"Fue después de que la máquina lavaplatos inundara su apartamento de Asheville"

"El problema se agravó después del huracán Helene"

da igual que clima tengas, si se te indunda un piso y no lo tratas adecuadamente ...
Es una noticia bastante chorra
menos mal que en toda Asia no tienen el mismo problema y no se ha inventado un aparato llamado deshumidificador

(y mas si el moho viene de una gotera o indundacion como habla la noticia)
