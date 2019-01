Strike por "Y luego sueltas esto:"

A principios de este mes recibí un strike por "Viola las normas de uso", algo que me resultó inusual. El strike me retiraba unos 9 puntos de karma y baneó a mi usuario un par de días por ser el tercero, de acuerdo a esta guía: github.com/Meneame/meneame.net/wiki/Abusos

Solicité una explicación a abuse@meneame, ya que como parece ser costumbre, no te dan explicación alguna cuando te penalizan. De acuerdo a su respuesta, el strike se me impuso por reportar un comentario que no consideraban ellos que mereciera strike, ya que "no es ofensivo y está bien argumentado."

No voy a entrar a discutir este punto, aunque personalmente no sé en qué infringe las normas usar la herramienta de reporte para que se revise un comentario, como usuario no tengo poder para castigar a nadie, modificar sus envíos, etc, que entiendo que eso sí infringiría las normas. La herramienta además está limitada para que no haya abusos, me parece lógico.

Mi principal queja es que seguido a eso, en la respuesta pusieron lo siguiente:

"Y luego sueltas esto:"

Con referencia a este comentario:

www.meneame.net/c/26067537

"La penalización es por ambas cosas."

Este punto me parece un claro abuso de los admin, primero por las formas, ¿qué tipo de explicación pasa por decir "Y luego sueltas esto:"? Es un trato claramente despectivo que muestra una inquina personal del que escribe, y segundo, ¿qué normas viola mi comentario?¿Es "ofensivo" o "no está bien argumentado"?

A este respecto he estado semanas enviando correos a la Administración pidiendo mayores explicaciones de qué normas de uso quebranta exactamente mi comentario (también he preguntado por la parte del reporte y argumentado por qué creo que no viola normas, pero como ya digo, no me interesa tanto esa parte). La respuesta general ha sido ignorarme básicamente.

La última respuesta es de hoy enlazándome cosas como las que he puesto arriba sobre abusos diciéndome que me las lea, otro trato despectivo que no consiste en argumentar el motivo por el cual se me pone el strike.

Resulta bastante lamentable el trato que dan los @admin en esta web dependiendo del tema que se toque, como en este caso el feminismo. Ya ha habido antecedentes peores como cierre o modificaciones de envíos:

www.meneame.net/story/violencia-entre-parejas-intimas-entre-poblacione

www.meneame.net/m/mnm/feminismo-busca-igualdad

Esto sí que viola las normas de uso señores @admin.

Les invito a que respondan a este artículo explicando los motivos por los que el comentario "que he soltado", viola las normas de uso. Ya que por privado no parece que en 3 semanas y varias respuestas hayan podido.