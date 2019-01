Censureame y la incitación al odio como excusa

He sido sancionado por "Incitación al Odio" en un comentario el pasado martes 8 de enero, en una noticia acerca de una Violación en grupo en Alicante respondí a un usuario que comentó esto y la administración de Meneame no me ofrece explicaciones de las razones de sanción:

Ven que los de la manada aún pillados están en la calle, vitoreados por muchos. Aupados y justificados por otros y venga. A buscar drogas que sale gratis! Luego me viene la gente diciendo si 9 años es gratis. Pues yo los veo en la calle y que les quedan otros 2 a 4 años por cumplir como mucho por haber jodido la vida a una chavala. "

www.meneame.net/story/somos-reyes-noche-asi-alardeaba-manada-alicante-

Ante ese comentario que bajo mi punto de vista establecía una comparación entre ambos casos con la que no estaba de acuerdo, escribí una respuesta que refleja mis ideas y opiniones, tratando que esta fuera argumentada y sin faltar al respeto (yo si he recibido insultos directos por ese comentario sin que aparentemente tuviera repercusión alguna para quién los vertió).

Acepto que mi opinión en este caso puede ser controvertida, pero de eso a incitar al odio hay un trecho. Es mas, si a caso falté al respeto a alguien fue a los miembros de la manada, (son unos gañanes, subnormales, gilipollas y alguno de ellos con un posible retraso mental leve) pero intuyo que esa no ha sido la razón de la sanción, ya que de ser así el motivo serían insultos directos y no fue el caso.

He sido sancionado y silenciado (censurado) por "incitación al odio" en ese comentario, tal y como me lo hicieron saber desde la administración de Meneame en un correo electrónico en respuesta a mi petición de explicaciones. No he podido ni comentar, ni votar durante varios días por este motivo. No me dijeron, como solicité que me explicaran e insistí en otro correo, la razón o razones por las cuales mi comentario incitaba al odio, simplemente me dijeron que ese fue el comentario motivo de sanción.

Y aquí estoy, 1 semana después, con un rebote y sentimiento de indignación de tres pares de narices porque creo que he sido censurado injustamente. Tan solo he expresado mi libertad de opinión en esta web y se ve que eso ha molestado a quién no debía.

Es por esto, que os animo a que leáis el dichoso comentario, y si alguno o alguna de vosotras veis algún tipo de incitación al odio me lo hagáis saber, porque repito, quizás estoy equivocado y si que he incitado al odio lo cuál sería preocupante si hago esas cosas sin darme cuenta, aunque sinceramente, no lo creo. De hecho creo que es algo así como la fábula de El traje nuevo del emperador (el rey va desnudo).

No escribo este artículo tratando de seguir hablando sobre el caso de la manada, no quiero ni pido opiniones acerca de mi opinión, que quede claro, estoy pidiendo que alguien me explique donde está la incitación al odio en mi comentario, ni mas ni menos. Porque la administración de Meneame se niega a dar explicaciones.

El comentario en cuestión es este, os pongo el enlace y el comentario a continuación por si alguien quiere leerlo y opinar acerca de si hay o no "incitación al odio" y las razones. www.meneame.net/c/26093304

"#3 Sabes lo que pasa? que en este caso no hay ninguna duda y en el de la manada hay muchas, porqué?

Para empezar diré por ponerte en contexto que yo he ido cambiando mi opinión acerca del caso de la manada de Pamplona en varias ocasiones según iba saliendo información y sobretodo después de la sentencia y el voto discordante, inicialmente pedía la hoguera para los 5 gañanes y después... pues después si yo fuera el juez metía a los 6 en prisión, a ellos por sustracción del móvil y a ella por falso testimonio continuado. Y me explico:

Entre otras cosas en el caso de la noticia que nos ocupa hay un video acerca del cuál todas las noticias que hablan del caso afirman que quienes lo han visto no tienen ninguna duda de que la pobre chica estaba siendo forzada y por lo tanto violada, CON ESTA PRUEBA SE TERMINA CUALQUIER POLÉMICA, SON CULPABLES. Sin embargo en el manido caso de Navarra puedes observar (si quieres) la transcripción de los vídeos (página 63 de la sentencia) una "perla" como "¿quieres que te la meta? Sí, pal fondo, vale" eso bajo mi punto de vista y de muchos demuestra fehacientemente que como mínimo en ese momento la chica no está siendo violada, lo que pasara después ya depende de a quién le des credibilidad y aquí hay otro tema muy espinoso, parto de la base que los 5 de la dichosa manada son unos gañanes, subnormales, gilipollas y alguno de ellos con un posible retraso mental leve, pero hay una cosa que no han sido en toda la instrucción del caso, no hay indicios de que hubieran mentido, su versión es exactamente la misma desde el primer día, y creo que es muy complicado que 5 personas encerradas y reinterrogadas durante años mantengan una misma versión de los hechos si estos fueran ficticios, sin embargo la chica si que se ha demostrado que ha mentido y en varias ocasiones, para mi, la mas sangrante es la de decir en la denuncia que la metieron a la fuerza y tapándole la boca en el portal (obviando que antes había estado de paseo buscando un hotel etc.), y sin embargo después reconoció ante el juez que entró de la manita de uno de ellos y ya no era a la fuerza ni era un secuestro si no para "fumarse un porro", hay una parte de los hechos (lo que pasa después de los vídeos) ante la cual no hay pruebas y solo hay la confrontación de testimonios, permiteme que exija un mínimo de sinceridad y coherencia en los relatos para creer a una u a otra parte. Se ha hablado también de que quizás la chica estuviera en estado de shock, bien, el equipo psicológico del juicio ha dicho que no, que esa chica no estaba en estado de shock así que le voy a hacer mas caso a un psicólogo que a una publicación random de internet o a un psicólogo pagado por la defensa, que quieres que te diga, uno de los jueces ha afirmado que tuvo una actitud activa en todo momento y hemos visto en el juicio un espectáculo bochornoso con el abogado de la defensa tratando de argumentar que su clienta hacía pajas para mantener el equilibrio (esto no se le hubiera ocurrido ni a Berlanga).

Y ya termino con una última reflexión, pero para mi es muy significativa de lo manipulado y manoseado que ha sido este caso por parte de ciertos medios y colectivos, a raíz de este caso salió el tema publicitario del No es No etc etc (mensaje con el que no puedo mas que estar de acuerdo por su puesto), pero es treméndamente llamativo que precisamente en este caso, donde la supuesta víctima ha afirmado en varias ocasiones durante los interrogatorios de los jueces que NUNCA DIJO NO se fabrique una campaña de concienciación acerca del consentimiento expreso.

TOOODO lo que digo puedes contrastarlo leyendo la sentencia y/o el voto discordante."

Un saludo y gracias,