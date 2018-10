Queja de un usuario baneado

Hola. Me hacen llegar esta queja con el ruego de que la publique, y como para mí eso es algo a lo que no me puedo negar, pues aquí va:

Buenas tardes,

Me temo que algún @admin indocumentado, se ha puesto a tocar botones.

Al parecer mis comentarios irónicos sobre los negativos injustificados (le recuerdo que según las políticas de Menéame, no son para mostrar desacuerdo) al usuario @lamonjamellada han provocado un strike durísimo por incitación al odio.

Tal vez, el administrador haya pensado que estaba pidiendo efectivamente la presunción de culpabilidad para todos los acusados de violación, y si es así, le aclaro que se trataba de una ironía y así me consta que lo han entendido la mayoría de lectores que han votado positivo el comentario.

De seguido, he conminado a @lamonjamellada a explicar su posición, en una alusión con claro "animus iocandi" .

Les ruego una respuesta y una aclaración sobre sus políticas de uso, que tal vez haya entendido yo mal. Ahora mismo no tengo ganas de seguir contribuyendo a un foro en el que se censuran contribuciones respetuosas y constructivas simplemente por no encajar en una línea política determinada.

Si mi presencia no es bienvenida después de 10 años, háganmelo saber por este mismo canal y yo mismo cancelaré la cuenta.

Saludos,

Stivi/Xtv