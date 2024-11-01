Steve Bannon “no se cree” los mensajes de texto del sospechoso del tiroteo de Charlie Kirk [ENG]  

El exasesor de Trump, Steve Bannon, ha expresado escepticismo sobre los mensajes de texto supuestamente enviados por el presunto asesino de Charlie Kirk a su compañero de cuarto, diciendo a los oyentes de su pódcast War Room que él “no se cree el guion”. En el episodio del martes de su pódcast, Bannon habló sobre los mensajes que, según el FBI, fueron enviados por Tyler Robinson, de 22 años, a su compañero de cuarto después de que Robinson supuestamente disparara y matara al activista MAGA Charlie Kirk, de 31 años.
| etiquetas: steve bannon , kirk , robinson , mensajes
Se puede acceder al vídeo desde la noticia, al principio, pero lo enlazo también aquí:
x.com/Bannons_WarRoom/status/1968094906599215592
Independientemente de la veracidad de los textos (que entiendo son verídicos). Qué rápido se une esta gente a difundir todo tipo de conspiraciones sin evidencias, para mantener su audiencia.
Único argumento, lo que ellos consideran, así por las buenas.
Luego que si la izquierda tiene síndrome de "superioridad moral".