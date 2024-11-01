edición general
2 meneos
5 clics

Steve Bannon “no se cree” los mensajes de texto del sospechoso del tiroteo de Charlie Kirk [ENG]  

El exasesor de Trump, Steve Bannon, ha expresado escepticismo sobre los mensajes de texto supuestamente enviados por el presunto asesino de Charlie Kirk a su compañero de cuarto, diciendo a los oyentes de su pódcast War Room que él “no se cree el guion”. En el episodio del martes de su pódcast, Bannon habló sobre los mensajes que, según el FBI, fueron enviados por Tyler Robinson, de 22 años, a su compañero de cuarto después de que Robinson supuestamente disparara y matara al activista MAGA Charlie Kirk, de 31 años.

| etiquetas: steve bannon , kirk , robinson , mensajes
1 1 0 K 25 actualidad
2 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
#1 Grahml *
Es muro de pago poroso. Se puede acceder en modo lectura al contenido del artículo

Se puede acceder al vídeo desde la noticia, al principio, pero lo enlazo también aquí:

x.com/Bannons_WarRoom/status/1968094906599215592


Independientemente de la veracidad de los textos (que entiendo son verídicos). Qué rápido se une esta gente a difundir todo tipo de conspiraciones sin evidencias, para mantener su audiencia.
Único argumento, lo que ellos consideran, así por las buenas.

"No me…   » ver todo el comentario
1 K 32
WcPC #2 WcPC
Como los del PP, No es genocidio aunque lo diga la ONU, aunque lo diga el tribunal internacional, solamente es genocidio si termina el juicio sobre el genocidio que aún no ha sido detenido, luego no puede terminar...
Luego que si la izquierda tiene síndrome de "superioridad moral".
0 K 12

menéame