Steve Bannon “no se cree” los mensajes de texto del sospechoso del tiroteo de Charlie Kirk [ENG]  

El exasesor de Trump, Steve Bannon, ha expresado escepticismo sobre los mensajes de texto supuestamente enviados por el presunto asesino de Charlie Kirk a su compañero de cuarto, diciendo a los oyentes de su pódcast War Room que él “no se cree el guion”. En el episodio del martes de su pódcast, Bannon habló sobre los mensajes que, según el FBI, fueron enviados por Tyler Robinson, de 22 años, a su compañero de cuarto después de que Robinson supuestamente disparara y matara al activista MAGA Charlie Kirk, de 31 años.