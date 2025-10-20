Spirou y Fantasio (Yoann y Vehlmann, 2010)

Spirou es un personaje único en el universo del comic franco-belga. No sólo es uno de los más longevos del mundo, habiéndose publicado de forma ininterrumpida desde hace 87 años, sino que, con el paso del tiempo, ha sido transformado, adaptado, copiado, homenajeado, autorreferenciado y diversificado de una forma que sólo puede compararse con las incesantes evoluciones y reinvenciones de los superhéroes norteamericanos. Spirou no tiene identidad secreta ni poderes sobrehumanos, pero sí un atuendo inconfundible, un sidekick (Fantasio), un...