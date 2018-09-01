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Spain is different, historia del eslogan que convirtió a España en una potencia turística

En los años 60 del pasado siglo XX el famoso eslogan de propaganda turística se encontraba con facilidad en aeropuertos, estaciones de trenes o en cualquier esquina de las costas españolas. El país salía de una posguerra, en junio de 1952, por culpa de su aislamiento internacional que le dejó sin los parabienes del Plan Marshall, puntal de la recuperación económica de Europa. La industria del turismo sería una vía idónea para aumentar el PIB e intentar alcanzar el grado de desarrollo que ya se apreciaba en el resto de países europeos.

| etiquetas: españa , turismo , eslogan
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3 comentarios
1 1 0 K 19 cultura
manzitor #1 manzitor
Hay ministros españoles con frases históricas, a ver esta...“España es el país donde se puede ganar más dinero a corto plazo”, Carlos Solchaga.
1 K 21
#3 luckyy
A ver cuándo se empieza a explicar la historia.
EEUU y GB, con Churchill, mantuvieron a Franco para no implantar una democracia en la que saldría la izquierda a buen seguro y como bastión de la lucha contra el comunismo en una guerra fría que también fue creada por los anglosajónes en su lucha enfermiza contra el comunismo
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
muchos años tiene, ya va siendo hora de cambiar no solo el slogan sino la actitud de servilismo mamon ante el turista infame, tieso y colonizador
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menéame