Spain is different, historia del eslogan que convirtió a España en una potencia turística

En los años 60 del pasado siglo XX el famoso eslogan de propaganda turística se encontraba con facilidad en aeropuertos, estaciones de trenes o en cualquier esquina de las costas españolas. El país salía de una posguerra, en junio de 1952, por culpa de su aislamiento internacional que le dejó sin los parabienes del Plan Marshall, puntal de la recuperación económica de Europa. La industria del turismo sería una vía idónea para aumentar el PIB e intentar alcanzar el grado de desarrollo que ya se apreciaba en el resto de países europeos.