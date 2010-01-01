edición general
Soziedad Alkoholika - Nos vimos en Berlín

Soziedad Alkoholika - Nos vimos en Berlín  

Versión original del tema de Soziedad Alkoholika, Nos Vimos en Berlín con subtítulos.

#2 konde1313
Treinta y cinco años tiene esta canción. Por si alguno cree que todo lo que está ocurriendo empezó el 7-O.
Asmode0 #4 Asmode0
#2 a S.A. le pasa como a la Polla Records. Que 30 o 40 años después, sus letras siguen encajando en la actualidad.
#5 konde1313
#4 Por desgracia, así es. :-(
Asmode0 #1 Asmode0
Un tema que viene muy a cuento a día de hoy. Con subtítulos, ya que si no conoces el grupo puede ser difícil seguir la letra. Tema por cierto que fue juzgado por antisemitismo y que tuvieron que cambiar la letra del final, gracias a Marlaska creo.
ChukNorris #6 ChukNorris
#1 Tema por cierto que fue juzgado por antisemitismo y que tuvieron que cambiar la letra del final, gracias a Marlaska creo.

¿Fue juzgado?
Asmode0 #9 Asmode0 *
#6 Correcto. No fue juzgado ni condenado. Después de hacer una pequeña búsqueda lo decidió el propio grupo y cambio el "judío cabron" por "jodido cabron" por no generalizar a todos los judíos ya que hay muchos que no apoyan lo que hace Israel con Palestina.

Lo que si fue juzgado y condenado por Grande Marlaska, actual ministro del Interior, fueron los temas Síndrome del Norte y Explota Zerdo por apología del terrorismo.

Si algún @admin puede corregir mi comentario #1 pues mejor, no quiero dar información falsa. Efecto Mandela, supongo.
ChukNorris #10 ChukNorris
#9 Tampoco fueron condenados.
Asmode0 #12 Asmode0
#10 joder :palm: es cierto. Perdón :palm:
#7 brandao
#1 realmente lo hicieron por su propia cuenta, o al menos eso dijeron en un comunicado tras la polémica. metalbitacora.blogspot.com/2010/01/critica-de-session-2-de-soziedad.ht
"Sabemos distinguir entre un sionista, un israelí y un judío, cosa que en su día, por pura ignorancia no controlábamos. ... " que dentro de Israel hay judíos que están en contra de lo que su estado hace contra los palestinos " ... "Creímos que sería una buena idea intentar no ofender gratuitamente a todo un colectivo por ignorancia. "
shake-it #8 shake-it *
Vaya discazo de thrash punk se marcaron aquí SA, cuando en España en 1990 apenas había nadie que escuchase a DRI o Suicidal Tendencies. A día de hoy sigue siendo de lo mejorcito de ese estilo en español. Lo siguiente que hicieron (sal vo el disco SA) más rollo rock urbano metalero me parece una basura, pero este disco es brutal.
Asmode0 #11 Asmode0 *
#8 hasta el Polvo en los ojos eran mis ídolos. Después se empezaron a acomodar, Rober ya no podía tocar más por su lesión, sacaron temas con raperos como Violadores del Verso y bueno...poco a poco dejaron de ser lo mejor del [inserte aquí su estilo musical que nadie sabe encasillar] en español. En 15 días vienen a tocar a las fiestas de mi barrio y seré un 20añero con +40 años.
ChukNorris #13 ChukNorris
#8 Hasta el "No intenten hacer esto en su casa" eran guays.
Asmode0 #3 Asmode0
Letra del tema:

Qué vueltas da la vida, pero qué haces tú aquí
Es que ya no te acuerdas, nos vimos en Berlín
Fue una madrugada de aquel invierno hostil
En una mazmorra a punto de morir
No sabes si llorabas, de rabia o de dolor
Yo vi caer tus lágrimas entre sangre y sudor

Qué vueltas da la vida, pero qué haces tú aquí
Es que ya no te acuerdas, nos vimos en Berlín
Fue una madrugada de aquel invierno hostil
En una mazmorra a punto de morir
No sabes si llorabas, de rabia o de dolor
Yo vi caer…   » ver todo el comentario
watari75 #14 watari75
#3 Solo ayer, cuando el lápiz disparó en tu sien?
Mae mía. Naci, dice naci. Cuando el naci disparó. De donde sale aquí la gente que postea? Cortar y pegar y a otra cosa. Ni leen lo que escriben. Mae mía
Asmode0 #15 Asmode0
#14 Madre mía. Vaya meneo me he marcado. Todo mal. Tienes razón :palm:

Estoy por borrarlo :-(
