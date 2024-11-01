edición general
El sorprendente origen del ganador de la mejor paella del mundo: no es española  

La 64 edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca ha tenido como primer ganador a un restaurante ecuatoriano. En España, pensar en paella es pensar en Valencia, la paella valenciana es un plato típico de nuestra gastronomía y, para la mayoría, la mejor paella del mundo. Por este motivo, el ganador de la 64 edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca ha sorprendido a muchos. El plato de paella ganador ha sido el del restaurante ecuatoriano Sabor Amar Paellas superando a más de los 40 cocineros que se....

