Un sondeo sitúa al PSC en cabeza con cambios clave y sitúa a Rufián como favorito

Una encuesta de YouGov difundida en Catalunya muestra cambios en intención de voto y liderazgo político mientras el bloque progresista mantiene la mayoría parlamentaria. El estudio, publicado por el diario Ara y elaborado por la empresa YouGov, se ha realizado entre el 8 y el 21 de abril a partir de 1.353 entrevistas a personas mayores de edad con derecho a voto en Catalunya, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error aproximado del 2,71%, y describe un contexto de cambios que impactan directamente en la composición del Parlament.