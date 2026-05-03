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Un sondeo sitúa al PSC en cabeza con cambios clave y sitúa a Rufián como favorito

Una encuesta de YouGov difundida en Catalunya muestra cambios en intención de voto y liderazgo político mientras el bloque progresista mantiene la mayoría parlamentaria. El estudio, publicado por el diario Ara y elaborado por la empresa YouGov, se ha realizado entre el 8 y el 21 de abril a partir de 1.353 entrevistas a personas mayores de edad con derecho a voto en Catalunya, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error aproximado del 2,71%, y describe un contexto de cambios que impactan directamente en la composición del Parlament.

| etiquetas: sondeo , psc , rufián , encuestas , intención de voto
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2 comentarios
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manzitor #1 manzitor
Mmmm, interesante... "El sondeo sitúa al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, como el dirigente mejor valorado, con una puntuación media de 5. Le siguen "Sílvia Orriols, líder de AC, con un 4,2; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con un 4,1; y Oriol Junqueras, con un 3,7 . No hay que echar el confeti aún, ojo con Silvia Orriols... y ¿Puigdemont?, ande está?
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devilinside #2 devilinside
#1 En Waterloo, as usual, Lo que se me hace raro es que Miss Simpatía (Miriam Nogueras) no sea la dirigente más valorada
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menéame