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¿Qué son y para qué sirven los sueros vitaminados? El riesgo mortal de un negocio que la ciencia no respalda

¿Qué son y para qué sirven los sueros vitaminados? El riesgo mortal de un negocio que la ciencia no respalda

La alerta sanitaria se ha encendido en México tras el reporte de ocho personas fallecidas en Sonora debido a la aplicación de los llamados "sueros vitaminados". Lo que se promociona en redes sociales como una solución mágica para el agotamiento o la resaca, se ha revelado como una práctica de alto riesgo que carece de sustento científico. Estos procedimientos consisten en la administración intravenosa de una mezcla de solución salina, vitaminas, minerales y, en ocasiones, medicamentos. Al introducirse directamente al torrente sanguíneo...

| etiquetas: suero vitaminado , hidratación , intravenosa , alto riesgo , asepsia , sepsis
3 2 0 K 65 salud
2 comentarios
3 2 0 K 65 salud
#2 BoosterFelix *
Los sueros con vitaminas son un recurso sanitario válido, pero hay que saber usarlos como solo los especialistas saben hacerlo. También puedes matarte comiéndote un potaje, o 100 cajas de aspirina.
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#1 flixter
Parece ser que son detectores de imbéciles. Dicho esto, el imbécil que es detectado parece dejar de serlo de inmediato :palm: Joder, es que no entiendo como hemos llegado a la cantidad de gente que hemos llegado. Es un puto milagro, supongo...
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