¿Qué son y para qué sirven los sueros vitaminados? El riesgo mortal de un negocio que la ciencia no respalda

La alerta sanitaria se ha encendido en México tras el reporte de ocho personas fallecidas en Sonora debido a la aplicación de los llamados "sueros vitaminados". Lo que se promociona en redes sociales como una solución mágica para el agotamiento o la resaca, se ha revelado como una práctica de alto riesgo que carece de sustento científico. Estos procedimientos consisten en la administración intravenosa de una mezcla de solución salina, vitaminas, minerales y, en ocasiones, medicamentos. Al introducirse directamente al torrente sanguíneo...