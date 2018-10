Qué son los "botones placebo" y por qué estamos rodeados por ellos sin que lo sepamos

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

¿Alguna vez te has preguntado si el botón del semáforo que lo hace ponerse en verde realmente funciona? ¿O el que cierra las puertas del ascensor? No es que seas un cínico: es que es muy probable que no sirvan para mucho. En 2004, el diario The New York Times realizó una investigación sobre los cerca de 3.250 botones instalados en los semáforos de intersecciones de Nueva York y descubrió que más de 2.500 no tenían ningún efecto sobre si el semáforo se ponía verde o no. Y en 2013, la BBC descubrió que este también era el caso de...