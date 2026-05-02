Las sombras del “milagro" económico andaluz: la menor renta per cápita y el mayor índice de pobreza

En PIB per cápita y tasa de riesgo de pobreza, indicadores que el PP consideraba cruciales desde la oposición, Andalucía sigue en la posición más desfavorable. "Los problemas que ya teníamos se han agravado”, señala Manuel Delgado, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. "El coste de la vivienda, los alimentos y los suministros están poniendo a la clase media andaluza en una situación cada vez más delicada. Conseguir un trabajo ya no te saca de pobre."