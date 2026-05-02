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Las sombras del “milagro" económico andaluz: la menor renta per cápita y el mayor índice de pobreza

En PIB per cápita y tasa de riesgo de pobreza, indicadores que el PP consideraba cruciales desde la oposición, Andalucía sigue en la posición más desfavorable. "Los problemas que ya teníamos se han agravado”, señala Manuel Delgado, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. "El coste de la vivienda, los alimentos y los suministros están poniendo a la clase media andaluza en una situación cada vez más delicada. Conseguir un trabajo ya no te saca de pobre."

| etiquetas: motivos , para , votar , mas , capitalismo , y , monarquía
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7 comentarios
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pepel #3 pepel
Hay que aprender a ser señorito. Entonces nos irán bien las cosas.
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#2 NeuronaSur
Los andaluces necesitamos a Montero y a Sanchez que han puesto la economía española como un cohete…. Ahora somos la sombra de lo éramos cuando gobernaban los grandes, Chaves, Griñàn… Ahora tenemos la oportunidad de que nos gobierne la mujer más importante de la historia patria
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#4 BoosterFelix
#2 Si te mueves entre Felipe González o Arenas, lo llevas claro.

El problema es que no tiene sentido crearse un partido político cuando la población se mueve como tú.
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#7 colemur
#2 Sí, es lo que tiene. El nivel de corrupción de Andalucía es mucho mayor del que se pueda ver en otros sitios.
Hay que castigar a la corrupción en las elecciones y nunca ser complaciente con ellos ni siquiera en las charletas de bar.
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#5 trasparente
Pero hay más toros que nunca, las procesiones de SS van viento en popa y la feria de abril como nunca, igual que el Rocío.
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#1 BoosterFelix
Desde hace unos 30 años los milagros se han vuelto muy baratos. Voy a tener que empezar a considerar a El País de derechas plenamente. No entiendo que este periódico que supuestamente era un poquitín menos de derechas ahora se dedique a dar motivos a los andaluces para votar a la derecha.
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#6 colemur
"El coste de la vivienda, los alimentos y los suministros están poniendo a la clase media andaluza en una situación cada vez más delicada"

¿ La clase media tienen problemas por pagar los alimentos ? Pues vaya clase media. Se parecen a los pobres de toda la vida.
Los que en otras regiones somos pobres, se ve que en Andalucía son clase media.
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menéame