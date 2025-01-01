SolarStratos alcanza los 9.521 metros con energía solar

El pasado martes 12 de agosto de 2025, el proyecto SolarStratos escribió una nueva página en la historia de la aviación sostenible. Desde el aeropuerto de Sion, en Suiza, el eco-explorador Raphaël Domjan pilotó el avión HB-SXA, logrando alcanzar los 9.521 metros de altitud únicamente gracias a la energía solar y al aprovechamiento de las ascendencias térmicas. El vuelo histórico tuvo una duración de cinco horas y nueve minutos, durante los cuales Domjan mantuvo la trayectoria sobre los Alpes valesanos.