En Siria, los secuestros de mujeres y niñas avivan los temores de un grupo minoritario [EN]

Una investigación del Times reveló que los secuestros de mujeres y niñas pertenecientes a la minoría alauita de Siria eran más frecuentes y más brutales de lo que el Gobierno ha admitido. Una joven de 16 años salió de su casa, en el noroeste de Siria, el pasado mes de mayo para ir a una tienda y desapareció. Semanas más tarde, un desconocido llamó por teléfono a su angustiada familia y les dijo que tenía a la adolescente y que la dejaría en libertad si pagaban miles de dólares de rescate, según cuatro personas involucradas en el caso. La famili