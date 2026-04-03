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En Siria, los secuestros de mujeres y niñas avivan los temores de un grupo minoritario [EN]

Una investigación del Times reveló que los secuestros de mujeres y niñas pertenecientes a la minoría alauita de Siria eran más frecuentes y más brutales de lo que el Gobierno ha admitido. Una joven de 16 años salió de su casa, en el noroeste de Siria, el pasado mes de mayo para ir a una tienda y desapareció. Semanas más tarde, un desconocido llamó por teléfono a su angustiada familia y les dijo que tenía a la adolescente y que la dejaría en libertad si pagaban miles de dólares de rescate, según cuatro personas involucradas en el caso. La famili

| etiquetas: siria , secuestros , mujeres , niñas , alauitas , minorías , progromos
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ur_quan_master #2 ur_quan_master
Libertad a la americana.
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TooBased #1 TooBased
Completa: archive.ph/04iSD
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