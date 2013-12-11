La simulación de vuelo en el Sinclair ZX Spectrum – Cuando el cielo estaba hecho de pixeles

Cuando hablamos de simuladores de vuelo es inevitable que la mayoría de la gente piense en videojuegos gráficamente muy realistas y sofisticados además de relativamente recientes en cuando a desarrollo y concepción. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Los simuladores de vuelo ni están concebidos como videojuegos (aunque también puedan serlo), ni son tan recientes como muchos pueden pensar.
| etiquetas: spectrum , simulación , vuelo , píxeles , 8 bits
worldofspectrum.org/archive/software/games/fighter-pilot-digital-integ
Lo curioso es que los gráficos son cuadraditos (caracteres) no gráficos de los de dibujar. En el Spectrum si eran rayas pintadas y gráficos más o menos reales (256x192 pixels me parece)
Aquí se ven mejor los pixels como puños del ZX-81
stiggyblog.wordpress.com/2013/12/11/retro-gaming-flight-simulator-inva
Sería con al menos la ampliación de 16 Kb.