La simulación de vuelo en el Sinclair ZX Spectrum – Cuando el cielo estaba hecho de pixeles

Cuando hablamos de simuladores de vuelo es inevitable que la mayoría de la gente piense en videojuegos gráficamente muy realistas y sofisticados además de relativamente recientes en cuando a desarrollo y concepción. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Los simuladores de vuelo ni están concebidos como videojuegos (aunque también puedan serlo), ni son tan recientes como muchos pueden pensar.