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La simulación de vuelo en el Sinclair ZX Spectrum – Cuando el cielo estaba hecho de pixeles

Cuando hablamos de simuladores de vuelo es inevitable que la mayoría de la gente piense en videojuegos gráficamente muy realistas y sofisticados además de relativamente recientes en cuando a desarrollo y concepción. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Los simuladores de vuelo ni están concebidos como videojuegos (aunque también puedan serlo), ni son tan recientes como muchos pueden pensar.

| etiquetas: spectrum , simulación , vuelo , píxeles , 8 bits
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6 comentarios
15 3 0 K 276 tecnología
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ese ya era muy elaborado .. el primero que vi yo fue este otro.

worldofspectrum.org/archive/software/games/fighter-pilot-digital-integ  media
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Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#1 El Fighter Pilot creo que es posterior. A este le eché horas como un loco.
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HeilHynkel #5 HeilHynkel *
#4

Lo curioso es que los gráficos son cuadraditos (caracteres) no gráficos de los de dibujar. En el Spectrum si eran rayas pintadas y gráficos más o menos reales (256x192 pixels me parece)

Aquí se ven mejor los pixels como puños del ZX-81

stiggyblog.wordpress.com/2013/12/11/retro-gaming-flight-simulator-inva
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
Eso era ya muy avanzado, el primer simulador que probé corría en un ZX-81  media
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Sería con al menos la ampliación de 16 Kb.
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Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
#3 creo que sí, el equipo era de un amiguete
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menéame