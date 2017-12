Silvia Charro: "Veníamos de la comida de empresa, pero no estábamos perjudicados"

"Nos llamaron para hacer un vídeo sobre hipotecas cuando estábamos en la comida de empresa. Pedí permiso y mis jefes me dijeron que sí". Silvia Charro es contundente al asegurar que no estaba bajo el efecto de ninguna sustancia cuando grabó el vídeo. "Ni se me ocurriría. Estaba de comida de empresa, y si hubiese estado perjudicada no me habrían dejado ir." Las consecuencias del vídeo han sido nefastas para ella, según relata: "Me han quitado el acceso al login de mi email, no me han dejado entrar allí, y no me han dado ninguna explicación".