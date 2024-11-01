Silencio cómplice y negligencia letal: Moreno Bonilla al borde del colapso y Feijóo mira para otro lado

Mientras más de 2.000 mujeres andaluzas viven en la angustia de no saber si su cáncer de mama fue diagnosticado a tiempo —o si, por el contrario, el silencio deliberado del Gobierno andaluz les ha arrebatado meses, años o incluso la vida—, Juan Manuel Moreno Bonilla sigue aferrado al poder con la frialdad de quien ha decidido que la salud de sus ciudadanas es un mero coste colateral de su gestión. Feijóo, líder del PP, se limita a guardar un silencio cómplice.,