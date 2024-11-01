edición general
Silencio cómplice y negligencia letal: Moreno Bonilla al borde del colapso y Feijóo mira para otro lado

Silencio cómplice y negligencia letal: Moreno Bonilla al borde del colapso y Feijóo mira para otro lado

Mientras más de 2.000 mujeres andaluzas viven en la angustia de no saber si su cáncer de mama fue diagnosticado a tiempo —o si, por el contrario, el silencio deliberado del Gobierno andaluz les ha arrebatado meses, años o incluso la vida—, Juan Manuel Moreno Bonilla sigue aferrado al poder con la frialdad de quien ha decidido que la salud de sus ciudadanas es un mero coste colateral de su gestión. Feijóo, líder del PP, se limita a guardar un silencio cómplice.,

#1 Horkid
La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA) ha dado un giro estratégico crucial: en lugar de presentar una única demanda colectiva, más de 150 mujeres —y contando— iniciarán reclamaciones individuales contra el SAS. No es un capricho legal. Es una decisión ética y jurídicamente inteligente: permite que cada caso sea valorado en su singularidad, que cada daño —físico, psíquico, patrimonial— sea cuantificado con precisión, y que las indemnizaciones reflejen la gravedad real del perjuicio…   » ver todo el comentario
#2 Horkid *
El desastre de la sanidad publica andaluza es producto de los desgobiernos sucesivos del PPSOE. Igual que los desperfectos y negligencias en la red ferroviaria, no es la culpa es del PP o del PSOE, sino es de los 2 del bipartidismo, es en que se sucedían para seguir haciendo lo mismo. La incapacidad politica y corrupción del bipartidismo está costando vidas. www.elnacional.cat/es/opinion/historias-vias-trenes-negocios-corrupcio
