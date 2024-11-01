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¿Siguen siendo seguras las jubilaciones en Alemania?

"La jubilación estatal por sí sola será, en el mejor de los casos, el seguro básico para la vejez. Ya no será suficiente para garantizar el nivel de vida a largo plazo", afirmó Merz. La ministra alemana de Trabajo y Asuntos Sociales, la socialdemócrata Bärbel Bas, criticó duramente los comentarios del canciller: "dio la impresión de que ahora la gente debería asegurar todo de forma privada", señaló. Según Bas, muchas personas entendieron que Merz quiso decir que "ya ni siquiera recibirían una pensión decente".

| etiquetas: alemania , pensiones , jubilación estatal , privada
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3 comentarios
5 1 0 K 55 pensiones
jadcarpan #2 jadcarpan
A mi que no me vengan jodiendo, 10 años cotizados alli, donde me quitaban casi la mitad de la nómina para tener una sanidad cuasi-mediocre, trenes que nunca llegan, carreteras siempre en obras... y ahora ni jubilación decente
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pitercio #1 pitercio
Compra oro.
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mr.wolf #3 mr.wolf
#1 Invierte en empresas de armamento ucranianas.
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menéame