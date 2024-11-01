¿Siguen siendo seguras las jubilaciones en Alemania?

"La jubilación estatal por sí sola será, en el mejor de los casos, el seguro básico para la vejez. Ya no será suficiente para garantizar el nivel de vida a largo plazo", afirmó Merz. La ministra alemana de Trabajo y Asuntos Sociales, la socialdemócrata Bärbel Bas, criticó duramente los comentarios del canciller: "dio la impresión de que ahora la gente debería asegurar todo de forma privada", señaló. Según Bas, muchas personas entendieron que Merz quiso decir que "ya ni siquiera recibirían una pensión decente".