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El séptimo sentido humano: así "ven" tus dedos

El séptimo sentido nos permite mover la mano por un cajón de arena y notar un cubo enterrado antes de tocarlo, ¿cómo lo hacemos?

| etiquetas: biología , dedos , cerebro
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