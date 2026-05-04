Una sentencia avala un despido por gritar: «Solo eres una puta secretaria»

La Sala de lo Social del TSJIB rechaza la demanda por despido improcedente de un trabajador que fue cesado después de gritar a su encargada: «No tienes ni puta idea, solo eres una puta secretaria». El Tribunal ratifica una sentencia anterior que apreciaba «la índole vejatoria y sexista de las expresiones utilizadas»
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El trabajador despedido estaba empleado en una empresa dedicada al mantenimiento de embarcaciones en el Club de Mar de Palma. En octubre de 2024 se encontraba limpiando un barco cuando llegó su superiora directa, la encargada de la empresa. Por accidente, la mujer pasó por una zona que el empleado terminaba
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Esto es el recurso: El Tribunal ratifica una sentencia anterior que apreciaba «la índole vejatoria y sexista de las expresiones utilizadas»
Sino eres capaz de tener respeto y mantener unas minimas formas con tus compañeros me parece perfecto q te echen.