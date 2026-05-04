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Una sentencia avala un despido por gritar: «Solo eres una puta secretaria»

Una sentencia avala un despido por gritar: «Solo eres una puta secretaria»

La Sala de lo Social del TSJIB rechaza la demanda por despido improcedente de un trabajador que fue cesado después de gritar a su encargada: «No tienes ni puta idea, solo eres una puta secretaria». El Tribunal ratifica una sentencia anterior que apreciaba «la índole vejatoria y sexista de las expresiones utilizadas»

| etiquetas: sentencia , despido , gritar
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5 comentarios
3 1 0 K 32 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Un detalle: no es lo que parece ... no es el jefe humillando a una empleada .... es el empleado poniéndose borde con la jefa (eso tampoco excusa el comportamiento del mismo)

El trabajador despedido estaba empleado en una empresa dedicada al mantenimiento de embarcaciones en el Club de Mar de Palma. En octubre de 2024 se encontraba limpiando un barco cuando llegó su superiora directa, la encargada de la empresa. Por accidente, la mujer pasó por una zona que el empleado terminaba

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melchorct #3 melchorct
#2 Pues en ese caso yo si fuera el trabajador recurriría la sentencia.
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Esto es el recurso: El Tribunal ratifica una sentencia anterior que apreciaba «la índole vejatoria y sexista de las expresiones utilizadas»
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#5 Albarkas
Poco le dijo si le pisó lo fregao. Es el origen de la guerra de Troya :troll: :troll: :troll:
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ostiayajoder #1 ostiayajoder
Me parece un despido correcto.

Sino eres capaz de tener respeto y mantener unas minimas formas con tus compañeros me parece perfecto q te echen.
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menéame