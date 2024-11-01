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La semana del portazo social del PP: no a los alquileres, a la Igualdad y a la Memoria

La semana del portazo social del PP: no a los alquileres, a la Igualdad y a la Memoria

El 'no por decreto' del Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo ha alcanzado nuevos horizontes esta semana en ambas cámaras parlamentarias. Tanto el Congreso de los Diputados como el Senado han sido testigos de las negativas del Partido Popular a las propuestas sociales que había sobre la mesa, ya fuera en el proceso de votación o en no darle luz verde para proceder a su debate. Más de cinco iniciativas se han topado con el muro 'popular' esta semana entre el Congreso y el Senado, ante las críticas del PSOE y del resto de socios parlamentarios

| etiquetas: pp , semana , portazo , social
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4 comentarios
8 1 0 K 99 politica
#1 tierramar *
Pero para aprobar el aumento de gasto militar y el rearme, o aprobar Mercosur, ... si se ponen de acuerdo www.meneame.net/m/actualidad/espana-2-partidos-solo-canon
2 K 39
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Una semana como cualquier otra, y que haya tanto votante que necesita la existencia de un estado social deseando volver a disfrutar de "los viernes de Rajoy".
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#4 chavi
Y ahi los tienes, en el 1 de Mayo.

Sin ruborizarse ni nada
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#3 poxemita
Menos decretos y más leyes. Los decretos tienen sentido en algunas circunstancias, no en todas.
Llevan camino de 8 años gobernando y el problema de la vivienda no es nuevo, ya podrían haber buscado consensos.
Y de paso podrían haber presentado presupuestos que es su obligación.
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menéame