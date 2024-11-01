La semana del portazo social del PP: no a los alquileres, a la Igualdad y a la Memoria

El 'no por decreto' del Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo ha alcanzado nuevos horizontes esta semana en ambas cámaras parlamentarias. Tanto el Congreso de los Diputados como el Senado han sido testigos de las negativas del Partido Popular a las propuestas sociales que había sobre la mesa, ya fuera en el proceso de votación o en no darle luz verde para proceder a su debate. Más de cinco iniciativas se han topado con el muro 'popular' esta semana entre el Congreso y el Senado, ante las críticas del PSOE y del resto de socios parlamentarios