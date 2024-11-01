Una semana despues de Ana Isabel Perez Asenjo

Una semana después de hacer público el Auto de inadmisión de mi recurso de casación que convertirá en firme en los próximos días la Sentencia que me condena a indenmizar a la jueza Ana Isabel Pérez Asenjo con 40.000 euros, la campaña de recaudación que inicié en GoFundMe me trae muchas reflexiones y muchas emociones que gestionar. La más intensa de todas ellas es la gratitud. Que es ahí dónde descubres quién creíste sin duda alguna que estaría… y no está. Y de la misma manera descubres quién no imaginabas que no estaría… y aparece. Es en los