Seis semanas de mili por 439 euros y el carné de conducir

El Gobierno conservador de Luís Montenegro pone en marcha el programa Defender Portugal para dar a conocer la carrera militar a jóvenes de 18 a 23 años en un momento marcado por los «desafíos de seguridad en Europa».
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a mi no me gustaría ir a la guerra, pero si tuviera que ir, preferiría haber tenido una formación antes...
Edit. dejo esto aquí "Guerra a la guerra"
www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Ernst Friedrich - Guerra
Hoy en día los ejércitos trabajan más en el campo civil. Especialmente en Europa, los ejércitos hace labores de pacificación como son los cascos azules o blancos. Y poco más. Ya no hay guerras a gran escala y que haya una no es imposible, pero si muy complicado. Hay políticos tarados, pero detrás de ellos hay grandes empresas que no lo permitirian.
Ese programa está bien, es una alternativa de formación para un perfil muy concreto de joven, que no está mal. Y luego si quieren, pueden seguir su carrera militar y entonces sí, meterse en 'fregaos' si ese es su deseo.