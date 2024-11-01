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Seis semanas de mili por 439 euros y el carné de conducir

Seis semanas de mili por 439 euros y el carné de conducir

El Gobierno conservador de Luís Montenegro pone en marcha el programa Defender Portugal para dar a conocer la carrera militar a jóvenes de 18 a 23 años en un momento marcado por los «desafíos de seguridad en Europa».

| etiquetas: servicio militar , portugal , salario
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6 comentarios
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Fumanchu #1 Fumanchu
Viejos que quieren jóvenes dispuestos a ir a la picadora de carne por 500 cochinos euros, quizás deberíamos empezar a meter a los que les guste la guerra en una plaza de toros y jalearles a que se maten entre ellos, aunque Trump y Netanyahu son viejos y darían poco espectáculo, Milei es un enclenque y el Kast si es un nazi como debe ser un nazi bien cabrón. El señor Montenegro también puede unirse al espectáculo, así como follacabras variados, sionistas de 3 al cuarto y nazis que quieran acabar con los otros, pues todos a una pista a que se maten entre ellos.
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chewy #2 chewy
#1 aunque entiendo tu comentario, que preferirías, que mandaran a esos jóvenes a la guerra sin formación militar o 500€, el carnet de conducir, ( según la IA entre 400 y 700€ en Portugal) más algo de formación militar? es solo 6 semanas... vamos unas vacaciones de verano, yo lo vería como un campamento más bien.

a mi no me gustaría ir a la guerra, pero si tuviera que ir, preferiría haber tenido una formación antes...
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Fumanchu #3 Fumanchu *
#2 Prefiero que no envíen a chavales a la guerra, los juegos de poder solo causan problemas entre los que no los juegan, tratándonos como peones y números cuando somos humanos, así que le den por culo al estado moderno si nos hace estas cosas.

Edit. dejo esto aquí "Guerra a la guerra"

www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/libros/Ernst Friedrich - Guerra
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chewy #5 chewy
#3 entiendo que prefieras que no se mande a nadie a una guerra y lo comparto, pero como eso es imposible. la historia de la humanidad está basada en guerras y por desgracia lo seguirá haciendo. Por eso prefiero que un chico que recluten sepa por lo menos disparar aunque sean 6 semanas, a que lo manden sin saber coger un fusil de asalto. Son solo 6 semanas, no un año.
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Supercinexin #6 Supercinexin
Para Portugal, un país en extinción con varias generaciones de ciudadanos exiliados por Europa y América y donde el trabajo si en España va todo por enchufe ahí directamente o conoces personalmente al que contrata o ni se digna a mirarte, es todo un chollazo y me imagino que habrán colas de jóvenes de todo tipo, con estudios medios, superiores y sin estudios, esperando a ver si en el Ejército les dan faena o por lo menos unos mesecillos haciendo el burro y cobrando 500€.
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Connect #4 Connect
¿Pero quién ha dicho de enviar a nadie a la guerra? xD Portugal no se ha metido en una guerra hace la tira y media de años.

Hoy en día los ejércitos trabajan más en el campo civil. Especialmente en Europa, los ejércitos hace labores de pacificación como son los cascos azules o blancos. Y poco más. Ya no hay guerras a gran escala y que haya una no es imposible, pero si muy complicado. Hay políticos tarados, pero detrás de ellos hay grandes empresas que no lo permitirian.

Ese programa está bien, es una alternativa de formación para un perfil muy concreto de joven, que no está mal. Y luego si quieren, pueden seguir su carrera militar y entonces sí, meterse en 'fregaos' si ese es su deseo.
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menéame