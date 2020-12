Una segunda ola de coronavirus azota a Brasil, hay zonas al borde del colapso

Con 50.000 casos cada 24 horas, en algunos de los principales hospitales ya no se encuentra una cama de cuidados intensivos disponible. “Brasil está siguiendo el camino de Estados Unidos y no el de los países europeos. Hoy el virus circula por todo el país y la estupidez política no podría ser mayor. Nunca pensamos que una disputa electoral podría afectar de esta manera la salud pública”, dijo Paulo Buss, profesor emérito de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), que selló un acuerdo para producir la vacuna de la Universidad de Oxford.