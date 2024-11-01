El secreto de la estación de metro de Urquinaona, una escalera centenaria bajo la plaza

El 19 de diciembre de 1926, hace un siglo, el Gran Metro de Barcelona inauguraba el segundo ramal que conectaba las estaciones de Jaume I y Aragó 'la del paseo de Gracia actual' y que supuso la puesta en marcha de las estaciones de Urquinaona y Jaume I. La parada de Urquinaona se construyó en la misma plaza de Urquinaona. Se accedía al suburbano a través de un edículo -de hierro y vidrio' que ya no existe y que desembocaba en un ascensor y en una escalera de caracol. De hecho, la escalera centenaria aún existe y se pudo visitar en septiembre y