Sastre Uyá, nuevo hombre fuerte de las NNGG del PP: un arquitecto pregonero apadrinado por el 'cacique' Almeida

Ha sido elegido para tomar el relevo de Carlos Angrisano, que dejó el Partido Popular hace unas semanas porque la formación perdió el rumbo. La dimisión de Carlos Angrisano como secretario general de las Nuevas Generaciones del Partido Popular provocó un llamativo ruido mediático, fruto de la petición que realizó de votar a Vox en el comunicado con el que anunciaba que dejaba su cargo. El que fuera líder de los jóvenes del PP aseguraba que los de Feijóo han abandonado "la mayoría de las convicciones" que llevaron a numerosos militantes