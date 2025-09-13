edición general
Sarah Santatolalla responde a Tellado por sus palabras sobre el asesinato de Charlie Kirk: "Solo deben morir ideas, nunca personas”

“A mí me horroriza la violencia, me horroriza que asesinen a alguien. Creo que no debe morir nadie: solo deben morir ideas, nunca personas. Las ideas nazis deben ser aisladas, no deberían existir, no deben tener nunca un altavoz. Y nunca hay que llamar a la violencia. Lo que están haciendo el PP y VOX es jugar a un juego muy peligroso porque no podemos legitimar que a alguien le peguen un tiro."

“La gente de izquierdas sabe lo que es ser perseguido, acosado e incluso ser asesinado por defender ideas políticas. Y por eso la izquierda condena el terrible asesinato de Charlie Kirk y la derecha está intentando sacar tajada de esta salvajada."
Que se lo digan a los decenas de miles de manifestantes de extrema derecha que están ahora mismo en las calles de Londres... Ahí, los hooligans británicos tomando nota del ambiente enrarecido en EEUU y diciendo, aquí estamos... :palm:

www.bbc.com/news/articles/cwydezxl0xlo
Pues no sé, para mi hay personas que no merecen vivir, pederastas, asesinos... Hitler, Franco, Netanyahu....

No me vale con "matar" la idea en según que situaciones.
