Sarah Santatolalla responde a Tellado por sus palabras sobre el asesinato de Charlie Kirk: "Solo deben morir ideas, nunca personas”  

“A mí me horroriza la violencia, me horroriza que asesinen a alguien. Creo que no debe morir nadie: solo deben morir ideas, nunca personas. Las ideas nazis deben ser aisladas, no deberían existir, no deben tener nunca un altavoz. Y nunca hay que llamar a la violencia. Lo que están haciendo el PP y VOX es jugar a un juego muy peligroso porque no podemos legitimar que a alguien le peguen un tiro."