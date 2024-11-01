Santiago Armesilla se lo explica a ACOM

Ayer vimos como ACOM amenazaba a periodistas, comentaristas y curas en España que se oponen al sionismo. Como es la tradición de este país desde hace siglos. Como cuando subíamos a la montaña a ver que casas no tenían fuego en la chimenea un sábado.

Uno de los señalados es Santiago Armesilla, que ayer replicaba señalando: "ACOM es la delegación española de AIPAC, el lobby judio-Sionista de EEUU que busca la ingerencia geopolítica sobre España. Acaba de amenazarme de muerte junto a otras personas por solo defender la soberanóa política de España y nuestra neutralidad en la guerra contra Irán"

A lo que hoy, ACOM ha contestado "El orco este dice que lo amenazamos, jajaja. Como si su completa irrelevancia ameritara más que aparecer en una lista de freaks y perdedores para reirse de ellos".

Aquí termina de contestar recientemente Armesilla, la respuesta es de las que se enmarcan:

Curiosamente de los que se suelen envolver en la bandera para gritar por España, llevar pulseras y agitar algunos sentimientos patrios, no los vemos defendiendo a la patria. La peor élite de la historia de este país, siempre en toda la historia España las élites nos han defendido de esta gente. Es la primera vez que se venden. ¿Qué les pasó a los cristianos? ¿Dónde está su fé?