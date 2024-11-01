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Las sanciones de EE. UU. y el fuerte aumento de la mortalidad infantil en Cuba (EN)

Un nuevo informe revela que el endurecimiento de las sanciones de EE. UU. contra Cuba desde 2017 ha provocado un fuerte aumento de la tasa de mortalidad infantil en Cuba

| etiquetas: eeuu , cuba , mortalidad , infancia , sanciones , derechos
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2 comentarios
7 2 0 K 94 actualidad
cocolisto #2 cocolisto
El pais con la mortalidad mas baja de toda América incluyendo los eeuu,está siendo convertido en una tumba por el imperialismo yanqui,unos asesinos.Como dice , cualquier país con el nivel de acoso y bloqueo que ha sufrido Cuba,ya estaría destruido hace mucho.
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#1 BoosterFelix
EEUU no es tonto y conoce perfectamente la existencia de la defensa del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, y ataca por ahí.

Por otra parte, ya os digo yo que si Cuba fuera un paraíso capitalista y la sometieran a un aislamiento económico absoluto, no hubiera durado ni la millonésima parte de lo que está durando.
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menéame