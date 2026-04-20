Sánchez presume de sanidad pública frente a Estados Unidos: "Enfermar allí puede ser una ruina"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sacado pecho este lunes de la sanidad pública española frente a la de otras sociedades avanzadas en las que enfermar puede ser "el inicio de una ruina", como Estados Unidos, donde gastan más en sanidad y donde además es privada. Lo ha hecho en el acto institucional de conmemoración de los 40 años de vigencia de la Ley General de Sanidad, que puso los cimientos al actual sistema sanitario universal, gratuito y equitativo, y de su impulsor, el exministro socialista Ernest Lluch.