La San Diego Comic Con Málaga se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2026 y tratará de evitar los errores de la primera edición: "hubo cosas que no salieron como se esperaban"

Fernando Piquer toma el mando de esta convención masiva y asegura que habrá cambios. Para empezar, más ubicaciones, más contenido y, ojo, dejarán pasar agua desde el primer día
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ya no es lo de prohibir agua, hamurguesas de 3 euros a 18
o los golpes de calor por vender mas entradas de las que eran posibles,
es que el contenido de la misma fue de serie Z,
y el precio era como si fuera la de san diego,
y se parecian tanto como un pikachu original a uno chino ganado en una feria