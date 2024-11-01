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La San Diego Comic Con Málaga se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2026 y tratará de evitar los errores de la primera edición: "hubo cosas que no salieron como se esperaban"

La San Diego Comic Con Málaga se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2026 y tratará de evitar los errores de la primera edición: "hubo cosas que no salieron como se esperaban"

Fernando Piquer toma el mando de esta convención masiva y asegura que habrá cambios. Para empezar, más ubicaciones, más contenido y, ojo, dejarán pasar agua desde el primer día

| etiquetas: san diego comic con , málaga , 2026 , errores , edición , convención
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6 comentarios
3 1 0 K 41 ocio
elGude #1 elGude
Colacon, parte 2 eléctrica boogalo.
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wildseven23 #6 wildseven23
¿Habrá agua o volverán a joder a la peña?
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#3 marcotolo
van a repetir la estafa?
ya no es lo de prohibir agua, hamurguesas de 3 euros a 18
o los golpes de calor por vender mas entradas de las que eran posibles,
es que el contenido de la misma fue de serie Z,
y el precio era como si fuera la de san diego,
y se parecian tanto como un pikachu original a uno chino ganado en una feria
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
Orangután, apúntalo en tu agenda y a ver qué "incidencia" se te ocurre para dejar sin AVE a la provincia que recibe un tercio de todo el turismo de Andalucía... ya sabes, del 1 al 4 de octubre una "incidencia" gorda hasta que votemos lo que tú digas!
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#4 pirat
Nada, a seguir financiando el terrorismo yanki.
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Ufff otra americanada más ... Menos comics y más tebeos.
0 K 8

menéame