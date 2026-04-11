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Salvan la vida a un hombre de 42 años tras sufrir un paro cardiaco en un prostíbulo de s’Arenal

Salvan la vida a un hombre de 42 años tras sufrir un paro cardiaco en un prostíbulo de s’Arenal

Los sanitarios finalmente han logrado que recuperara el pulso y lo han evacuado de urgencia a Son Llàtzer, donde ha quedado ingresado.

| etiquetas: paro cardíaco , hombre , prostíbulo
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6 comentarios
5 1 0 K 75 Sucesos
Pablosky #1 Pablosky
No es una mala manera de palmar, supongo.
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Apotropeo #4 Apotropeo
#1 Morir en el acto, ¿ Se llama así no ?
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#2 NireeN *
Fue una suerte que personal de policía y enfermería ya se encontrasen en el local para reanimar al afectado.
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Apotropeo #3 Apotropeo
Estaba echando un polvo de muerte.
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Don_Pixote #5 Don_Pixote
Muerte por snu snu
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Butters #6 Butters
Le dijeron "ahí viene tu mujer"
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menéame