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Salvan la vida a un hombre de 42 años tras sufrir un paro cardiaco en un prostíbulo de s’Arenal
Los sanitarios finalmente han logrado que recuperara el pulso y lo han evacuado de urgencia a Son Llàtzer, donde ha quedado ingresado.
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Pablosky
No es una mala manera de palmar, supongo.
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Apotropeo
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Morir en el acto, ¿ Se llama así no ?
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#2
NireeN
*
Fue una suerte que personal de policía y enfermería ya se encontrasen en el local para reanimar al afectado.
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Apotropeo
Estaba echando un polvo de muerte.
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Don_Pixote
Muerte por snu snu
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#6
Butters
Le dijeron "ahí viene tu mujer"
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