La salud mental ya es el principal problema sanitario para la mayoría de los españoles, según un nuevo estudio

Según una encuesta reciente, más del 60 % de los españoles considera que los problemas de salud mental son el principal desafío sanitario del país, por encima incluso del cáncer o las enfermedades cardiovasculares. Los expertos atribuyen este cambio de percepción al impacto de la pandemia, la precariedad laboral y el aumento del estrés cotidiano. El informe también destaca la necesidad de reforzar los servicios de atención psicológica en el sistema público.

pazentrelosmundos #3 pazentrelosmundos
#2 En realidad es un problema de salud social... Si arreglas las condiciones de vida en general todos esos problemas se esfuman y quedan los locos de siempre que tantos no somos.

Paliar un problema social con tiritas no funciona.
Es poner un parche a una presa.
manbobi #4 manbobi
Sólo hay que pasarse por el NTM de cuando en cuando.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
mucho decir, mucho advertir pero a la hora de la verdad ni intencion hay para empezar a solucionarlo
#2 martin_rio
#1 Es cierto, la concienciación ha crecido más rápido que las soluciones reales. Lo preocupante es que incluso los profesionales reconocen que los recursos en salud mental pública son insuficientes desde hace años.
