La salud mental ya es el principal problema sanitario para la mayoría de los españoles, según un nuevo estudio

Según una encuesta reciente, más del 60 % de los españoles considera que los problemas de salud mental son el principal desafío sanitario del país, por encima incluso del cáncer o las enfermedades cardiovasculares. Los expertos atribuyen este cambio de percepción al impacto de la pandemia, la precariedad laboral y el aumento del estrés cotidiano. El informe también destaca la necesidad de reforzar los servicios de atención psicológica en el sistema público.